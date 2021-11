Governor inhmuhkhawmnaah Mizoram sawrkar hmalakna hrang hrang sawi

Governor Hari Babu Kambhampati pawh nimina Governors & Lt Governors’ Conference 2021, Rashtrapati Bhavan, New Delhi a neihah hian a tel a. He hunah hian Mizoram Sawrkar hmalakna hrang hrangte a sawi.

Union Home Minister Amit Shah chuan palai kalkhawmte lawmna thu a sawi zawhah Conference hi tan a ni a. He hunah hian President Ram Nath Kovind, Vice President M Venkaiah Naidu leh Prime Minister Narendra Modi te hnen atangin thuchah ngaihthlak a ni a. Governor leh Lt Governor ten anmahni State Report theuh an pek hnuah “Best Practices at Raj Bhavan” tih thupui zirho niin sawihona neih chhunzawm a ni.

He conference-ah hian India ram hruaitu lu te hmaah Governor Hari Babu chuan Mizoram hmasawnna hrang hrang leh hna kal lai te chipchiar takin a sawi a. Mizoramin Covid 19 dona kawnga hma a lakdan danglam deuh bik LLTF leh VLTF chungchang te, kohhran, tlawmngai pawl leh khawtlangin sawrkar an thlawp chungchang te pawh a sawi a ni.Hridanna pawh tha taka kalpui a nih thu te mihring nuai 12 zingah vaccine lak hmabak tlem te chauh an awm tawh thu te Governor chuan a sawi a. Mizoram sawrkar leh World Bank ten Healthcare leh Health Infrastructure tihhmasawnna atan US Dollar maktaduai 40 project-ah thawhhona thuthlung an ziah fel tawh chungchangte a sawi bawk a ni. Governor Hari Babu chuan Mizoram Sawrkar Flagship programme – Socio-Economic Development Programme chungchang te, Swachh Bharat Mission kalpui mek te, Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project hnathawh mek te bakah hmalakna langsar zual te a tarlang a ni.