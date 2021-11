Governor leh Bairabi – Sairang rel kawng siamtuten chak zawka hnathawh dan tur sawiho

Nimin khan North East Frontier Railway (NFR) official-te chuan Raj Bhavan-ah Governor Hari Babu Kambhampati an hmu a, he hunah hian Bairabi leh Sairang inkara 51.38 Km thui Rel kawng phah mek leh hmun 4 – Hortoki, Kawnpui, Mualkhang leh Sairang hmuna Rel Station sak meka hmasawnna leh chak zawka hna thawh theih dan tur an sawiho a ni.

Governor Hari Babu Kambhampati chuan Mizoramin project pawimawh tak pahnih – KMMTTP leh Rel Kawng siam hna a nei a, a pahnih hian a vei hle a, Mizoram state tana nasa taka hmasawnna thlentu a nih ngei dawn avangin siam zawh thuai a nghakhlel hle a ni a tih a sawi a ni. Rel kawng siamtute chu working season hun tawite chhungin theihtawp chhuah turin a chah a, an harsatna neih ang te, central sawrkar dawr ngai chi leh state sawrkar anga tihfel theih chinah pawh theihtawp chhuahpui a lo tiam a ni.

NFR official-te report pek dan chuan he project-ah hian hnathawh tur lian tham deuh chu 65% zawh a ni tawh a, heng hna lian tham deuh te chu – lei laih tur cubim metre nuai 375 te, lei lian (major bridges) 55 dawh tur te, lei te (minor bridges) 87 dawh tur te, metre 12653-a thui lei verh leh leh rel station pali sakte a ni. NFR official-te chuan he project pawimawh tak hi siam zawh thuai a nih theih nan state sawrkar pawhin theihtawp a chhuahpui a, khawtual mite pawh hnathawh tibuai zawngin an khawsa lo a, lawmawm an tih thu an sawi a. Amah-erawhchu, compensation phûta court-a kal an awm deuh reng avang erawh chuan harsatna an tawh thu an sawi a. Ram neitu nihna inhlan chhâwn pawh a la fel hlei thei lo a, tihfel thuai a nih theih nan Governor ṭanpuina an dil a, Rel Station panna kawng state sawrkarin a siam ve tur pawh siam thuai a nih theih nana hma lâkpui turin an ngen bawk a ni.

Bairabi – Sairang Rel kawng siam mek chung-changa Governor hova inkawmnaah hian state aiawhin KT Beicho, Commissioner & Secretary, Transport leh Hrangtawna, Consultant-te an tel a, NFR lam aṭangin Naveen Prakash, Dy CE, Harjimal Meena, Dy CE leh Malay Baruah, EE te an tel thung a ni.

He Rel kawng siam hna hi “National Project” atan 2008-09 khan puan a lo ni tawh a, ni 29.11.2014 khan Prime Minister Narendra Modi chuan he project bulṭanna lungphum a phûm a ni. Mizoram leilungin a zir loh vangte, hnathawh hun chhung a rei loh vangte leh harsatna thleng dangte avangin he project zawh hun tura chhût chu tihdanglam a ni zeuh zeuh tawh a, tuna chhût dân thar berah chuan March 2024 khian he project hi zawhfel hman beisei a ni.