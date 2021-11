Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 60 hmuh belh leh an ni a, heti hian Serchhip District-a hri kai hmuh-chhuah tawh zawng zawng chu mi 4955 an tling tawh a, nimin vek khan hri kai enkawlna hmun aṭangin damin mi 25 chhuahtir leh niin, heti hian hri kai enkawl dam tawh zawng zawng chu mi 4510 niin, tunah hian enkawl lai mi 430 an awm mek a, mi 15-in nunna an chân tawh a ni.