Jail tâng kan phal leh tawh

Covid-19 hri leng avanga hun engemawchen Jail tang tlawh (prisoner interview) khar a nih hnuah hri lengin ziaawm lam a pan tak avangin November ni 17, 2021 aṭang khan prisoner interview chu kalpui leh a ni a, Inspector General of Prisons Lalnunhlua’n hemi chungchanga thupek a tihchhuahah chuan jail tang kan theih hun hi Thawhṭanni, Nilaini leh Zirtawpni, zing dar 9 aṭanga tlai dar 3 inkar a ni a, tang kantuten mask vuah ngei ngei tur a nih bakah feet 6 aia hnaia inbiak loh tur a ni a, jail thuneituten an endik hmasak loh chu eng thil mah jail chhunga inpek luh phal a nih loh thu leh Jail thuneitute phalna lo chuan jail tangte phone hmantir phal a nih loh thu a tarlang bawk.