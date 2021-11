Keitum atanga Health Worker sawn chhuah tur dang

Keiṭum Health & Wellness Centre-a thawk lai, RC Laldailova, Health Worker (M), sawrkarin Bairabi-a a sawn, joining report pe tura Bairabi pan a tum chu nimin khan MSU Sub-Hqrs. Keiṭum bultumin dan a ni.

Nimin khan Mizo Students’ Union, Sub-Hqrs. Keiṭum chuan thuchhuah siamin, RC Laldailova chu kum 2007 khan Health & Family Welfare Department, Mizoramin District hrang hrang Health worker ṭha a thlanah Serchhip district aṭanga Health worker thawk ṭha bera thlan a ni a, kum 2009 khan Best DOT Provider chawimawina a lo dawng tawh bawk a, Serchhip district-ah Malaria lama thawk tha Best Performance Award kum 2020 khan a lo dawng tawh bawk tih an sawi a, RC Laldailova hi BLO niin kum 2013 leh 2014 khan Hrangturzo Constituency-ah Best BLO atana thlan a lo ni tawh tih an tarlang bawk.

Hetiang taka mahni hnaa rinawm leh thawk ṭha Keitum khaw mi ngei, Keiṭum aṭanga transfer a ni chu pawi an tih thu sawiin, an ngaithiam lo hle tih an sawi a, he transfer order hi cancel a nih theih nan a changtu Minister pawh hmuh a ni tawh a, hmalakna eng mah hriat a la ni lo tih an tarlang a, hetiang a lo nih tak avangin nimin khan RC Laldailova’n joining report pe tura Bairabi pan a tum chu MSU Sub-Headquarters, Keitum bultumin khawtlang mipuite leh NGO hruaitute nen dan a ni tih an tarlang a, a post ngaia dah leh tur hian Mizoram sawrkar an phut thu leh an thil phut hi a hlawhtlin hma chuan Keiṭum khawtlang mipuiten hma an la zel dawn tih an tarlang bawk.