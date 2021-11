Khua leh tui dik tak chauh E/Roll-a an chuan theih nana hma la turin ngen

Electoral Roll Special Summary Revision 2022 lo awm turah, Electoral Roll dik leh felfai neih a nih theih nan hma la tura inzirtir thin angin, Khua leh tui dik tak te chauh Roll-a an chuan theih nan hma la theuh turin Branch YMA-te a ngen.

Inrinnia CEC meeting chuan ṭhahnemngai taka hma la turin Branch YMA-te a ngen a, Electoral Roll-ah hian khua leh tui dik tak, kum tling ngei an luh theih nan hma lak ni se, a ti a. CYMA chuan Electoral Roll-a chuang tawh, Khua leh tui dik tak nilo, Electoral Roll atanga paih duhte chu complaint thehlut ngei tur a ngen a. Complaint-na Form hi Designated Officer (DO)/Booth Level Officer (BLO) te hnen aṭanga la chhuakin, fill up zawhah thehluh leh turin a hriattir bawk a, Electoral Roll Hearing neih hunah YMA aiawh mi 6 aia tlem lo tel ngei tur leh a ṭul a nih chuan huaisen taka Dan lova luh tumte dodal nise tih CEC meeting chuan a rel a ni.