Kolasib DC-in ramri hmun ṭhenkhat a tlawh

Kolasib DC Dr H. Lalthlanglianan nimin khan Mizoram leh Assam ramri hmun ṭhenkhat a tlawh a, Mizoram hmar lama khaw pakhat Mauchar a tlawh bawk.



Mauchar khuaah hian In 200 vel a awm a, Mizoram leh Assam ramri depa awm a nih avangin mizoram sawrkar chuan Mauchar ram chhungah hian ramri a inkalpawhna turin hma a la mek a ni.

Kolasib DC-in Mauchar a tlawh dawn tih an hriat avangin Mauchar khawtlang hruaitu te chuan an VCP J.Lalduhkima kaihhruaina in DC lawmna leh chawimawina hun an lo buatsaih a ni.

Mauchar khawtlang hruaitute chuan Mizoram buai hnua a vawikhat nan Mauchar mipuiin an khua ngeiah DC hmel an hmuh vawi khatna anih thu sawiin, DC chungah an lawmzia lantirnan pawl hrang hrangin Tawlhlo puan, Hmarpuan, chawimawina thuziak leh Parthi an hlan ani.



Kolasib DC chuan thutawi sawiin, lungrualna leh tanrualna chu chakna a ni a ti s, ramri humhim tur chuan a taka ram luah a ngai tih a sawi bawk.



Kolasib DC in ramri a tlawhna ah hian sorkar department official thenkhat leh Kolasib Sub-Hqrs YMA vice president Pu C. Liankunga ten an tawiawm.