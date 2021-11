Kum 4 chhungin Mizoramah cancer vanga thi mi 4,638

Mizoram Population Based-Cancer Registry (PBCR)-in a chhinchhiah danin, kum 4 (2016 – 2020) chhung khan Mizoramah cancer vanga thi mi 4,638 an awm.

PBCR Principal Investigator Dr. Eric Zomawia sawi danin, kum 2016 aṭanga 2020 inkarah Cancer natna vei mi 8,663 an awm a, kumin kum kal mekah Cancer vei thar, mi 831 an awm leh tawh a ni.

Kum 2016 aṭanga tun thlenga cancer vei an chhinchhiahna aṭanga a lan danin, cancer veite hi kumtin hmeichhia aiin mipa an tam zawk zel a, mipa zingah Pumpui Cancer, Hrawk cancer, Chuap Cancer, chawkawng cancer leh Thin Cancer-te chu a hluar pawl niin, Hmeichhiaah chuan Hnute Cancer, Chhul Hmawr cancer, Chuap leh pumpui Cancer te a ni.

PBCR chhinchhiahna aṭanga a landanin, kum 2016 aṭanga kum 2020 inkar chhunga Cancer vei hmuhchhuah tam ber kum chu nikum 2020 kha niin, cancer vei thar 1,846 an awm a, kum 4 chhunga cancer vanga nunna ch芒n tam ber kum pawh nikum tho kha niin, cancer vanga boral hi mi 1,087 an thi a, Cancer natna vanga thihna thleng chu kum 2018 thlenga mi 1,000 chuang ngai lo chu kum 2019 aṭang khan 1,000 chuang a ni ta a ni.

Dr. Eric Zomawia chuan Mizoram PBCR chu kum 2003 aṭang khan ICMR hnuaiah Aizawl Civil Hospital-ah din a ni a, a tum ber chu Mizorama Cancer hluar dan awmze nei taka zirchian leh, chu hriatna chu Cancer natna do nan leh enkawl nana hman a nih thu a sawi a. Cancer natna veite chu PBCR-ah inziah luh ngei tur a nih thu leh Mizoram sawr-kar pawhin hriattirna a tih-chhuah tawh thu sawiin, dam-lote chanchin chu pek chhuah phal a nih loh thu a sawi.