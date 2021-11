L.Keivom boral

Mizo zinga thu ziaktu hriat hlawh tak Manipur aṭanga IFS Officer hmasa ber Lalthlamuong Keivom, chu nimin zing khan kum 82 mi niin, Delhi-ah a thi.

L. Keivom hi Manipur-a Pherzawl khuaah July ni 15, 1939 khan a piang a, unau 13 zinga a naupang ber a ni a, an khua Pherzawl-ah High School thleng a zir a, Imphal DM College-ah BA (English Hon.) a zo a, Gauhati University hnuaiah MA (History) a zo leh a, kum 1966-67 khan Sialmat Christian College-ah Lecturer niin, kum 1967 – 1970 thleng Indian Customs and Central Excise Service a zawm a, kum 1970 khan Indian Foreign Service (IFS)-ah a inziak tling leh a, ram hrang hrangah India ram tana palai hna pawimawh tak tak a chelh kual hnuah pension-in Delhi-ah a inbengbel zui a ni.

L.Keivom hi thu leh hla lama tui mi niin, Mizo ṭawng leh Hmar ṭawngin lehkhabu engemaw zat a ziah bakah article ṭhahnem tak ziakin Hmar ṭawngin hla engemawzat a phuah a, Mizo ṭawnga lehkhabu a tihchhuah zingah Zoram Khawvel-1 chu Mizo Acadamy of Letters-in Book of the year-ah a thlang a, Hmar ṭawngin Bible pumpui a letling a, amah ngeiin Genesis aṭanga Thupuan thleng typewriter-in a chhu chhuak vek a, Hmar hla tam tak English-in a letling bawk a ni.

L.Keivom hi kumin June ni 25-a zing tho chu a chauh deuh avangin Doctor an râwn a, thisen nei tam tawk lo leh Pneumonia natna nei a ni tih hmuhchhuah a ni a, hemi hnu hian a rilpui, a thin, a chuap leh a pumpui-ah Cancer a nei tih hmuhchhuah leh a ni a, damdawi inah leh ama inah theihtawpa enkawl zui a nih hnuin a natna hi zual zelin nimin dar 5:46 khan a thi ta a ni. A fate hi ram pawna awm an nih avangin naktuk, Thawhlehniah vui tum a ni a, a nupui Dari chu nikum December thla khan a lo sûn tawh a ni.