Lirnghing chungchang zirchianna khawl CM-in a hawnh

Lirnghing chungchang zirchianna atana khawl pawimawh tak Broadband Seismic Station chu Mizoram sawrkar leh CSIR-NEIST, Jorhat, Assam tangkawp hmalakna in Mizoram hmun pathum – Aizawl, Khawbung leh Lunglei a bun tura ruahman a ni a. Chung zinga pakhat chu Pachhunga University College-ah vawiin khan Chief Minister Zoramthanga chuan a hawng.



Chief Minister chuan lirnghing in tunhnaia Mizoram chhim lam a nghawng dan leh zirmi ten lirnghing na tak thlen theihna hmun a awm kan ni tih an sawi avang te in, min nghawng theih dan tur te zirchian belh a, chhiatna hrang hrang thleng thei hmachhawn tura inbuatsaih theih dan tur te hriat belh chu pawimawh a ti a. Chumi atan chuan Broadband Seismic Station chu thil tangkai tak a nih a beisei thu a sawi.



Home, DM&R, etc. changtu Minister Lalchamliana pawh he hunah hian thu a sawi bawk a. Broadband Seismic Station Mizorama bun a ni ta chu thil lawmawm tak nia a hriat thu a sawi a. Chhiatrupna thleng thei chi hrang hrang laka invenhim dan leh hmachhawn dan tur chu sawrkar ruahmanna leh mipui thawhpuina in hma lak a nih thin dan a sawi a. Heng zawng zawngah hian data tha leh rintlak neih a pawimawh thin hle a ni, a ti.



Mizoram hmun thuma Broadband Seismic Station dah hmang hian lirnghing data chhinchhiah thin a ni ang a. Data zawng zawng hi PUC, Aizawl Seismology Centre ah vawn that niin, CSIR-NEIST leh Dept. of Geology, PUC ah chiang zawka zirchian a ni ang. Heng zirchianna a thil hmuhchhuah pawimawhte chu sawrkara a kaihhnawih department-ten hmalak zelna atana an hman tangkai thei dawn a ni. Kum 20 kalta atang khan Mizoram leh a chhehvelah lirnghing magnitude 4.0 leh a aia sang engemawzat a lo awm tawh a ni.



Broadband Seismic Station hawnna inkhawmah hian CSIR-NEIST Director Prof. G. Narahari Sastry, MZU Pro Vice Chancellor Prof. J.K Patnaik, PUC Honorary Adviser Dr. Tawnenga te hnen atangin thusawi ngaihthlak a ni bawk a. Adviser to CM Pu C. Lalramzauva, DM&R Director Pu John L.T. Sanga leh sawm bik dangte an tel bawk a. PUC Principal Prof. H. Lalthanzara chuan lawmthu sawiin hun a khar a ni.