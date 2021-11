Lirnghingin Mizoram sawi

Nimin zing dar 5:15 khan Mizoram pum bakah, India Hmarchhak State te,

Myanmar leh Bangladesh pawh nghawr khawpin lir a nghing a, Ministry of Earth Sciences hnuaia National Centre for Seismology-in report a pek danah chuan, lirnghin nat zawng hi Magnitude 6.1 niin, leihnuai km 12-a thûk aṭanga rawn chhuak a ni a, lirnghing inṭanna hmun hi Myanmar ram chhung (Lat. 22°46’11.9994” & Long. 93°13’48”) a ni.He lirnghing hi Pachhunga University College-a Broadband Seismic Station-ah pawh chhinchhiah a ni a. A nghing hma zanah lir hmahruai (Foreshocks) tenau engemaw zah a awm bakah, a hnukhawi

(Aftershocks) vawi tam tak a lo chhinchhiah bawk a, tihchhiat lian tham erawh a neih hriat a ni lo.