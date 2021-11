Lunglei NGO hruaitute sawrkar aiawhten an bia

Lungleia RT-PCR bun tur chungchangah nimin khan sawrkar aiawh leh Lunglei NGO hruaitute an inkawm.



Lunglei Sub Hqrs. YMA leh NGO-ten nimin thleng RT-PCR bun tur chungchanga sawrkar thu ngaihchan an tum thu an puan hnuah nimin khan sawrkar aiawhte nen inbiskna an nei a.



Meeting-ah hian Lunglei HPC Vice Chairman Lawmawma Tochhong MLA, Lunglei South bialtu MLA Dr K Pachhunga, NHM Mission Director Dr Eric Zomawia, Lunglei CMO Dr LC Liana, Medical Superintendent Dr SR Ngurchamliana leh medical thawktu dangte bakah Chhimbial Chhantu, Sub Hqrs YMA Lunglei, MSU hruaitute bakah MJA Lunglei te an tel a ni.



Lawmawma Tochhawng chuan Lungleia RTPCR neih hi Lunglei lam MLA te chuan an duh em em a, a lang leh lang lo lamah nasa takin an nawr e a, theih nise pek vat vat an duh a hmingthat te pawh an chak tih sawiin, a bun kawnga paltlang tur te bawhzui mek a nih thu a sawi a ni.

NHM Mission Director Dr Eric Zomawia chuan sawrkar laipui ‘India COVID-19 Emergency Response & Health System Preparedness Package: Phase-II (ECRP-II package)’ kaltlangin Lunglei RT-PCR Laboratory mamawh bungrua leh thil hrang hrang leina atan cheng nuai 30 dawn anih thu sawiin bungrua mamawhte hi Government e Marketplace (GeM) Portal hmanga online bidding kaltlanga lei an nih tur thu a sawiin hmalakna a kal mek tawh thu kalkhawmte a hrilh. RT-PCR Laboratory a duty tur staff te pawh ZMC ah training thuai tura ruahmanna siam a nih tawh thu a sawi bawk.

Covid-19 second wave ah naupang Covid kai an tam thu leh naupangah Covid avanga natna khirh tak Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) te thleng thei anih avangin Covid-19 natna laka naupang venhim chu sawrkarin a ngaih pawimawh takzet thu leh Lunglei Civil Hospital-ah naupang damlo na te enkawlna bik Pediatric ICU ruahman mek a nih thu NHM Mission Director chuan kalkhawmte a hrilh bawk.

Lunglei Medical Superintendent Dr SR Ngurchamliana chuan Tourist Lodge building-a RT-PCR laboratory bun turin September ni 20 ah hna thawk tanin civil works hi October thla tawpa zawhfel anih thu a report a. November ni 3 khan Planning & Programme Implementation Department official-ten an rawn enfiah thu a sawi bawk. Lunglei DCHC, tun dinhmuna SIRD Pukpuia awm mek chu Lunglei Civil Hospital building chhunga sawn thuai tura inpuahchahna a kal mek thu leh ICU khum 12 ruahman mek niin thawktute ZMC ah an training mek thu a report a ni.



YMA Sub Hqrs Lunglei President Lalrotluanga chuan RT-PCR Lungleia bun tur chungchanga YMA inrawlh hial a ngai ta chu pawi an tih thu leh, mipuite aṭangin nawrna a nasa hle a ni a ti a. Lunglei mipui ten nasa taka beiseina an neih lai leh RTPCR dah lailawkna tur building cheiṭhat tirh aṭanga a khawl bun tur zawnga hmalakna awm ve nghal miahlo te, thawktu tur pawh lo training lawktir a ni miahlo te chu NGO Co-ordination tan chuan zawhna lian tak a ni a ti a, a khawl lei danah pawh sawrkar kalphung rei tak ngai loin, a awlsam zawnga lei theih dan awm thei se NGO te chuan an duh thu leh NGO hruaitute hian RT-PCR khawl hi an mamawh lo a, mipuiten an mamawh a ni a ti.



Hetihlai hian Lungleia RTPCR bun tura nawrna kalzelah vawiin hian NGO te inhmukhawm lehin, sawrkar an nawr dan tur an puan rin a ni.