Lungleia RT-PCR a taka sawrkarin a hman dan tur ngaichang

Lungleia RT-PCR khawl bun lailawkna tur Tourist Lodge Zotlanga cheiţhat mek chu zawh a ni tawh a, sawrkarin RT-PCR khawl a taka a hman dan tur an ngaichang.

He RT-PCR laboratory hi October thla chhung ngeia zo tura Sub-Hqrs YMA kaihhruaia Lungleia NGO hrang hrangte’n sawrkar an ngiat chu a in cheiţhat hna zawh tawh a ni a, a sak dan phungah chuan a ṭha thawkhat a, sawisel tur an hriat rih loh thu Lunglei Sub-Hqrs. YMA hruaitute chuan an sawi. Hemi chungchangah hian Sub-Hqrs YMA Lunglei President Lalrotluanga chuan khawl dahna tur hrim hrim an cheiṭhat chu a ţha nia an hriat thu leh, lawmawm an tih thu a sawi a. Engtin nge sawrkarin a takin he RT-PCR khawl hi a rawn hman dawn tih chu an ngaihchang leh dawn niin a sawi bawk.

Official takin sawrkar aṭangin thu thar dawn an la nei lo tih sawiin, Lalrotluanga chuan hemi chungchangah hian SEC kaltlanga engkim rel a ni a, thu lawmawmlo lam thleng thut ta se SEC thutlukna angin an kal dawn tih a sawi bawk.

Thulakna tarlan danin he Building cheiṭhat nan hian cheng nuai 60 vel dah a ni a, a building cheiṭhat hna hi zawhfel tawh pawh nise ICMR lamin RT- PCR khawl hman theih tur a phalna an rawn pek leh phawt a ngai dawn a ni.

RT-PCR Lab dinna tura sawrkarin kut a thlak mekna Tourist Lodge, Zotlang Lunglei hi October thla chhung ngei a hman theih a peihfel tura YMA Sub-Hqrs Lungleiin ngenna thu a lo chhuah tawh chu Joint NGO chuan an thlawp tlat tih an lo tarlang tawh a, hemi hun chhunga peihfel a nih loh chuan YMA Sub-Hqrs Lunglei kaihhruainain a ṭul angin a tawp thlengin hma an la dawn niin an sawi bawk.