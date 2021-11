Media leh Social Media hman chungchanga sawrkar hnathawkte inkaihhruaina leh an zawm tur hriattirna tichhuak

Mizoram sawrkar chuan October 28, 2021 khan sawrkar hnathawkten fimkhur zawka social media an hman theihna tur leh, media huangahte phalna la hmasa lova anmahni ngaihdante sawi chhuaka thil pawi a thlen lohna turin inkaihruaina leh sawrkar hnathawk zawng zawngte an zawm tur hriattirna a tichhuak.

Sawrkar thuchhuah tarlan danin, October ni 4, 2021-a Secretaries meeting-in thuthlukna lo siam tawh angin, sawrkar hnathawkte hriat thar leh atan Rule 9 of CCS of CCS(Conduct) Rules, 1964 chu sawrkar hnathawkte hriat turin tihchhuah leh a ni a, Rule 9 CCS (Conduct) Rules, 1964-ah chuan sawrkar hnathawk tumahin radio leh electronic media (TV, etc) kaltlangin emaw, lehkha reng reng ama hmingin emaw, tu hming nge tih hriat loh/awm lovin emaw, hming lem invuahin emaw, midang hmingin emaw, a chhuahin emaw, press-ah thawnin emaw, vantlang hmaa puangchhuakin emaw, a ngaihdan emaw, thudik tak sawina pawh nise sawi loh tur an nei tih a tarlang.

Sawrkar hnathawkten an sawi loh tura tarlante chu – Central sawrkar emaw, State sawrkar emawin policy a neih kal lai emaw, tun hnaivaia a neih emaw, a thil tih (action) neih a ṭha lo zawnga nghawng nei thei tura sawichhiatna leh sawselna lam reng reng sawrkar hnathawkten an sawi ve thei lo tih tarlan a ni a, amaherawhchu, sawrkar hnathawk, Rule 1(3) hnuaia provision hnihna huam tel tawh phawtte chungchangah chuan an hnathawh dinhmun humhalh nan leh hmasawn zel nana sawrkar hnathawkte’n trade union emaw, association emaw office bearer an nihna anga an ngaihdan/ thlir dan an sawi chungchang chu he khapna dan hian a huam lo a ni.

Hei bakah hian Central Sawrkar leh eng State Sawrkar pawh ni se la, an inkara inlaichhinna ṭha awm tibuai/ tichhe thei zawnga sawiselna neih reng reng an sawi chhuak thei lova, Central Sawrkar leh ramdang (foreign State)- inkara inlaichinna ṭha tibuai/tichhe thei zawnga sawiselna neih reng reng phal a ni lo bawk a, amaherawhchu, he dan hian Sawrkar hnathawkin a hnena mawhphurhna a pek a thawhna leh sawrkar hnathawk a nihna anga a sawi ngaite a sawi reng reng chu a huam lo tih a tarlang bawk.