MHIP Hruaituten Governor an kâwm

Nimin khan MHIP hruaite chuan Governor Hari Babu Kambhampati chu Raj Bhavan-ah an kawm a. MHIP hmalaknate hrilhin Mizoram tana thil pawimawh zual te an sawipui.

Governor Hari Babu nena inkawmnaah hian MHIP hruaitute chuan MHIP hmalakna huang te an hrilh fiah hmasa a. Ramri buaina chungchanga Assam lamin Status Quo an bawhchhiat thu te, Governor pawh a theihna zawna Central Sawrkar dawr tura an duh thu te an sawi a. Mizoramah Myanmar raltlang sang tam tak an awm mek thu te an sawi a. Heng raltlante tana an theihna zawna luanchhuah hna an kalpui mek te pawh an hrilh a ni. MHIP hruaitute chuan Refugee Camp-ah tuithianghlim mamawhna a san thu te, ei leh in tlakchhamna a awm mek thu te, camp chhungah inbual leh inthiarna mumal a awm loh avangah hriselna atan thil pawi a thlen theih thu te an sawi a. Governor chu a theihna zawnah Refugee te dinhmun khawngaihthlak tak hriatthiam pui a hma lak sak turin an ngen bawk a ni.

Meeting-ah MHIP hruaitute lam aṭang hian T.Lalthangpuii, President, Saipuii, General Secretary, Biakengi, Asst Secy, Ramnghaki, Treasurer, Lalengkimi, Fin Secy leh hruaitu dang te an tel a ni.