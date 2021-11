Mizoram leh Assam Chief Minister-te ramri buai chungchangah Delhi-ah inbe dawn

Mizoram Chief Minister Zoramthanga leh Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma-te chu state pahnih ramri buai chinfel tumin Delhi-ah an inbe dawn.

Thulakna tarlan danin tuna Delhi khawpuia châm mek Zoramthanga leh Union Home Minister Amit Shah-te an inbiak hnuah state pahnih Chief Minister-te inbia se tih rawtna hi a awm a, nimin khan Himanta Biswa Sarma hi Delhi-ah thlawk thlain zanina inbe turin ruahmanna siam a nih thu dawn a ni a, an inbia a nih chuan state pahnih ramri buai chungchanga political level-a inbiakna hmasa ber tur a ni ang a. State pahnih sawrkar official-te chu vawi engemawzat lo inbe tawh ṭhin mahse tun thleng hian ramri buai chinfelna a la hnai rih lo niin a lang a, ramri-ah boruak rit tak a la awm zui reng bawk a ni.

Kum 1993-a Kolasib leh Cachar district ramri-a state pahnih police-te inkap mai theia an inep hnu khan Chief Secretary bakah official dangte nena inbiakna kalpui a ni a, political level-a inbiakna tur pawh ruahman a ni a, khatihlaia Chief Minister Lal Than-hawla leh Hiteswar Saikia kha Guwahati a inbe turin sawrkar laipuiin ruahmanna a siam a, mahse Lal Than-hawla khan Assam chhung ni lova inbiak a duh thu a sawi a, Chief Minister pahnihte inbiak tura ruahmanna chu a tlawlh ta a ni.