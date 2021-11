Mizorama ASF luhna finfiah thei lo

Vawk natna chi khat African Swine Fever (ASF) vanga Mizorama vawk thi zat chu Zirtawpni tlai thleng khan 29,796 a tling tawh a, Mizorama ASF luhna erawh finfiah a har niin AH&Vety department hotute chuan an sawi.

Zawhna chhangin AH & Vety department hotute chuan ASF luhna chu finfiah a harsa nia sawiin, “Kan ṭhenawm state Meghalaya, Assam, Manipur leh Nagaland-ah te ASF hi hmuh a ni a. Hetih lai hian ASF vanga vawk thi an awmna hmasa Lungsen chu Bangladesh aṭanga kai a ni em tih finfiah a har a. He hri hi sanghalah hmuh a nih bawk avangin a luhna tak hi hriat a har a ni,” an ti a. “Hetihlai hian Aizawla he hri hmuhna hmasa Edenthar leh Armed vengte erawh Shillong vawksa rep lakluh aṭanga kai an nih a rinawm a ni,” an ti bawk.

AH & Vety thawktute chuan February 2022-ah chuan ASF lakah Mizoram chu a fihlim theih tawh an beisei tih sawiin, “Vawk thi te kan phum hmak hmak avang leh vawk in kan tihthianghlim zel avangin reh chho ve zel turah kan ngai a. Mahse he hri erawh hi chuan min chamchilh reng tawh dawn a, tun ang em em hi chuan kan buai tawh lo turah kan ngai a ni,” an ti bawk.

Vety thawktute chuan Khuangleng vela ran natna food and mouth disease leng nia sawi chungchangah ran thisen an lak te chu a negative avangin ran thisen hi la nawn lehin Guwahati ah enfiah tura thawn nawn leh an tum niin an sawi bawk.