Mizorama lo zin tur Union Minister of State dawnsawn dan tur ngaihtuah

Union Minister of State, Rao Inderjit Singh chu zan 4 riak turin Mizoram-ah a lo zin dawn a, nimin khan Planning Secretary Lalmalsawma hovin Planning Department Committee Room-ah sawrkar mi pawimawhten Union Minister lo dawnsawn dan turah hian ruahmanna an siam.

Rao Inderjit Singh hian Statistics and Planning Ministry a enkawl a, amah leh a team-te hian Mizorama an châm chhungin Chief Secretary Dr. Renu Sharma leh Central Scheme/ Centrally Sponsored Scheme (CSS) project lian thawk mektu Department-te nen meeting pawimawh an nei ang a, ruahmanna ang chuan Thenzawlah Union Minister hian a hun tam zawk a hmang dawn a, Serchhip District-a sawrkar hotute, tlawmngai pawl hrang hrang aiawhte leh khawtlang hruaitute nen inkhawmhona hun an nei dawn bawk a ni.

Nimin meeting-ah hian Union Minister programme tur thlir lawk niin, mawhphurhna hrang hrang siamrem leh sem zai a ni a, Serchhip District aṭangin DC Kumar Abhishek leh official dangte Video Conference kaltlangin meeting ah hian an tel bawk a ni.