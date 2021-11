Mizoramin Astroturf football ground a neihsa bak 24 a neih belh thuai dawn:Sports Minister

Spots Minister Robert Romawia Royte chuan Mizoramin astroturf football ground 10 a neihsa bakah a thar 24 neih belh thuai a nih tur thu a sawi a, hengte hi kawng hrang hranga sum zawn khawm aṭanga neih tur a ni, a ti

He thu hi Assam sawrkar leh The Hindu chanchinbu-ten Inrinnia Guwahati-a an buatsaih, NE Sports Conclave-ah Sports Minister hian a sawi a, state ṭhenkhatah stadium ruak a tam thu sawiin, Robert Romawia chuan heng stadium-te hi an hmang ṭangkai tawk lo a ni thei a ti a, Mizoramah erawh chuan hman theih hun tur innghah ngai khawpin stadium indaih lohna a la nasa a ni, a ti.

Robert Romawia chuan sawrkar laipuia thuneituten kum 2018 aṭanga DoNER hnuaia NESIDS leh NEC scheme-te tidanglama sports hmasawnna ruhrel siamna tur lam a titawp chu a fuh lo tih sawiin, hemi chungchangah hian NE State hrang hrangte ṭangruala beih tlan a ngai, a ti a, Sports hmasawnna tura NE puala sum a hmuh ṭhin a tawp chu a uihawm takzet a ni, a ti.

Minister chuan National Education Policy 2020-in sports a ngaih pawimawh thu pawh sawiin, sports chu India ramah a lian tawlh tawlh dâwn a, hemi atan hian inbuatsaih ṭhat a ngai dawn tih a sawi a, Football lam background nei a nih avangin mi ṭhenkhat chuan Football hmasawnna atan chiaha thawk turin an ngai mai thei tih a sawi a. Sports discipline zawng zawng atan theihtawp a chhuah tih Mizoram mipuiin an hriatpui tih a tarlang a, Boxing lamah nasa taka hma lak a niin, international boxer pawh Mizoramin a nei nual tawh a, professional boxing pawh kalpui tum a ni tih a sawi a, Boxing hmanga Mizoram leh Las Vegas thlun zawm theih hun a nghahhlelh thu a sawi a, Badminton, hockey, weightlifting leh individual sports lamahte pawh hma lak a nih dan tarlangin hockey khelhna tur hmunhma pawh siam a ni dâwn a, sports discipline dangah pawh hma lak zel a nih thu a sawi bawk.

Inrinni tlai vek khan Sports Minister hian Guwahati Mizo Welfare Association buatsaih, ni 2 awh tur Sports chu Mizoram House Complex Guwahati-ah a hawng a, an senso phuhruk nan ₹1,00,000/- a pe nghal a ni.