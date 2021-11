N.Vanlaiphaiah bottling plant hawng

Nimin khan E.Lungdar BMMU, MzSRLM buatsaihin N.Vanlaiphaiah Women Seven Star Self Help Group (SHG) te Bottling Plant hawnna leh Credit Camp buatsaih a ni.



He huna khuallian H. Lalchhandami, CEO, MzSRLM chuan thusawiin MzSRLM hnuaia SHG member ten hmalakna tha tak tak leh hlawhtlinna ropui tak an nei thin chu lawmawm a tih thu sawiin, MzSRLM leh Line department hrang hrangten thawhhona tha tak an nei thin chu lawmawm a tih thu a sawi a. He Bottling Plant pawh hi Line department hrang hrang MzSRLM, PMKSY, KVK, DRDA leh Horticulture te nen thawkho a din anih thu sawiin, Rs. 18,50,000 (Cheng Nuai sawmpariat singnga) sen a ni a. He khawl hian darkar khatah bottle 600 vel a siam chhuak thei dawn a ni.



Hemi hnuah hian BMMU, MzSRLM, E.Lungdar buatsaihin Block Level Credit Camp buatsaih chhunzawm a ni a, E. Lungdar RD Block huamchhunga Mizoram Rural Bank pathum- MRB, E.Lungdar, MRB, Khawlailung leh MRB, N. Vanlaiphai atangin SHG 50 te hnenah Bank Loan Rs.1,21,00,000 (Nuai za sawmhnih pakhat) sem chhuah a ni a. Hemi rual hian Tuichangral Mini SARAS Fair chu N.Vanlaiphai Bazar ah buatsaih niin E.Lungdar RD Block huam chhunga VO sawm (10) atangin SHG atanga an thil siamchhuah leh thlai tharchhuahte zawrh niin, SHG memberte leh khawtual miten an hlut hle.



Heng program te hi H. Lalhruaitluanga, BDO, E.Lungdar RD Block chuan a kaihruai a, F.Ramdinthara, State Mission Manager, MzSRLM, Dr. T. Vanlalngurzauva, Senior Scientist and Head, KVK, N.Vanlaiphai leh E.Lungdar RD Block huam chhunga MRB Manager ten hmanpuiin thusawina hun an hmang bawk. Lalduhawma, Block Mission Manager, BMMU chuan lawmthu sawiin, VO hrang hrang te thawhhona leh inpekna ah te lawmthu a sawi a, he hun hlu tak an hmang thei chu chhuanawm a tih thu a sawi ani.