NE state-te sum pek dan CM-in ennawn ngai ti

Chief Minister Zoram-thanga chuan sawrkar laipuiin DoNER leh NEC kaltlanga hmarchhak state-te sum a pek dan chu ennawn a ngai a ni a ti.

New Delhi a cham mek Zoramthanga chuan nimin khan DoNER leh Cooperation changtuUnion Minister of State BL Verma chu a pisa-ah hmuin, ei leh bara hmasawn tura Mizoram mamawh hrang hrangte a thlen a, Chief Minister chuan DoNER leh NEC kaltlanga India hmarchhak state-te tana sawrkar laipuiin sum a pek dan chungchangah ennawn ngai awm nia a hriat thu sawiin, tun dinhmunah chuan hmarchhak state-te hian hmasawnna ruhrel pawimawh tak tak an mamawh leh siam theih turte chu an hmuh tur sum hmuh loh avanga bul an ṭan theih loh phah thu a sawi a. Mizoram bikah chuan state economy chawisang thei khawp a leilung hausakna ṭha a neih, mau hmang ṭangkai tura hma lak a nih mek laiin, mau lak chhuahna tur kawng sial mamawhna sang tak a awm thu te, chumi atan chuan sawrkar laipuiin ruahman sak a ṭul thute a thlen bawk.

Chief Minister hi State Planning Board Vice Chairman H. Rammawi, Adviser to CM (Tech) K. Lalsawmvela, OSD Rosangzuala, leh official dangte’n an ṭawiawm a ni.