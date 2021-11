New Serchhip Area-a Parking area tur siamna thupek tichhuak

Serchhip District SP Stephen Lalrinawma, MPS chuan ni nimin aṭanga hman ṭan turin New Serchhip Area chhunga lirthei hunna (Parking Area) tur thupek siamin a tichhuak.

Nimina SP-in parking area siamna thupeka tarlan a nih dan chuan, New Serchhip, Mizoram Rural Band ep (opposite) PHE Office pan chhohna electric-ban bul aṭanga hmar lam Zangenga (L), Venglai, New Serchhip in kawt thleng (50 mtrs) chu LMV leh Two Wheeler Parking turin a dah a, Bazar Veng, New Serchhipa Rualzakhuma in ep (opposite) aṭanga hmar lam CR Kapzauva (L), Bazar Veng, New Serchhip in kawt (PWD Office pan chhohna) thleng (32 mtrs) chu LMV leh Two Wheeler parking atan a dah bawk.

New Serchhip Indoor Stadium pan chhohna Hmawng kung bul aṭanga hmar lam (College Road) (20 mtrs) chu LMV leh Two Wheeler Parking atan leh, Kaphnuna (L) Bazar Veng, New Serchhip in bul step aṭanga hmar lam Felnarorelthuammawia te in kawt thleng (26 mtrs) chu LMV leh Two Wheeler Parking atan a dah bawk.