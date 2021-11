Nikum aiin kuminah Malaria vei 46.9%-in a tlahniam

Mizoramah Malaria vei zât hi nikum (2020) aiin kumin (2021)-ah a tlahniam a, kumin January – October chhungin hemi hun chhung vek, nikum aiin zaa 46.9% laiin a tlahniam a ni.

State Vector Borne Disease Control Programme (SVBDCP) hmalakna kal zelah, Malaria test runpui chu Mizorama Malaria tam zualna District pathum (Lunglei, Lawngtlai leh Mamit)-ahte kalpui chhunzawm zel a ni a, he test runpui neih chhunga mi endik tawh zawng zawng zat chu mi 54085 niin, heng aṭanga Malaria vei hmuchhuah tawh chu mi 906 an ni a, PF-798, PV-107 leh Mixed Infection (PF leh PV vei kawp) 1 hmuhchhuah tawh niin, Malaria vei hmuhchhuah zawng zawngte hi a thlâwn vekin Malaria damdawi te pek nghal zel an ni bawk. He hmalakna Mass Screening & Treatment (MSAT) November ni 8 aṭanga ni 20 chhunga positivity rate chu 1.90 a ni.

He hmalakna hi Malaria case a tlakhniam mek laia case pung zel tur tihchimit tuma beihpui thlakna a ni a, khawsik nachhan hi Covid-19 mai ni lovin, Dengue leh Malaria vang a ni thei a, SVBDCP chuan mitinte Covid-19 negative mahse Malaria leh Dengue pawh in-test zel ṭhin turin a ngen a, he hmalakna hi tun thla chhung kalpui a ni ang.