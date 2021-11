National Institute of Sports (NIS)-a 2021-22 Coach Course zir turin Robert Laltluangkima, New Serchhip Bazar Veng chu a tling a, NIS Coach course zir tur hian game hrang hrang 25 zir theihah diltu 6000 chuang awmin, heng zinga mi 746-te lak an ni, Robert Lal-tluangkima hi Taekwondo seat 20 awmnaah a tling a ni. NIS Diploma zir tur hian Graduate, black belt leh National championship khel tawh an nih bakah written leh interview paltlang a ngai a ni.