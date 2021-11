October ni 10 – December ni 18, 2021 chhung luidung nungchate man khap

Mizoram Fisheries Amendment Act, 2016 Section 5(1) leh (2) behchhanin Mizoram sawrkar chuan luia nungcha leh sangha chi hrang hrangte inthlahpun hun chhung, ni 10 October aṭanga 18 December, 2021 chhung hian Nghalim, Nghadawl, Chakai, Chengkawl leh Kaikuangte khauh taka humhalh mek a ni tih mipuite hriattir an ni tih a tarlang a. Hei hian Mizoram chhunga Lui leh Luite zawng zawng (ADC Area tel lovin) a huam a ni.



He khapna bawhchhiate chu thla khat chhung Lungin tan, thla thum thlenga pawhsei theih emaw Rs. 5000 chawitir emaw, a pahniha hrem kawp emaw theih an ni tih tarlan a ni bawk.

Hetihrual hian DFDO Serchhip chuan tun lai hian Chakai leh Chengkawl la puitling lo (juvenile stage) man ṭhin an awm nia hriat a nih thu leh, heng chakai leh chengkawl la puitling lote hi man lo hram tura mipuite ngenna thu a tichhuak a, Enforcement Duty ten a ṭul angin an thlithlai ru reng dawn tih tarlangin, Chengkawl leh Chakai la puitlinglo man a zuartute chu mansak theih an nih thu leh, tilui an awm chuan Fisheries Amendment Act 2016 Section 5 (4)tlawh chhan thla khat (1) lung in tan,thla 3 thleng pawh sei theih emaw Rs 5000 chawi/ lung in tan leh pawisa chawi kawpin hrem theih an ni tih a tarlang bawk

Nimin khan Serchhip District Fisheries Department Enforcement Team hian Serchhip bazar-ah chengkawl leh chakai la puitling lo zuar an awm leh awm loh enfiahna neiin, chengkawl zuar lo awm te hnenah chengkawl leh chakai la puitling lo man leh zawrh chu sawrkar dan kalh a nih thu hrilhin, zuar tawh lo tur leh man lo turin an hrilh a, a zuar lui lehte chu dân anga mansak a, luia chhuahsak leh annih dawn thu an hrilh nghal a ni.