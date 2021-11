Petrol leh Diesel man tihniam

Central sawrkar chuan nimin aṭangin petrol leh diesel aṭanga chhiah a lak ṭhin Central Excise chu tihniamin, petrol-ah ₹5/-, diesel-ah ₹10/-in a tihniam a. Hemi piah lamah hian State tinten an State VAT aṭanga petrol leh diesel chhiah an lak ṭhinte chu tihniamin, mipuite tana man tlawm zawka lei theih turin an ruahman.



Chief Minister-in a lo puan tawh angin Mizoram sawrkar pawhin Central Excise tihhniam bakah hian petrol leh diesel atanga Mizoram VAT a lo lak ṭhin chu a rate tihniamin, petrol leh diesel ah ₹7/- ve ve-in a tlakhniam phah dawn a ni.



MVAT Act, 2005 hnuaiah hianVAT chhiah petrol ah zaa 25 leh diesel ah zaa 14.5 a la ṭhin a. Nimin, November ni 4 aṭang hian VAT rate hi petrol ah zaa 16.36 leh diesel ah zaa 5.23 ah tihniamin, hei hian liter khatah ₹7/- ve veah a tihniam dawn a ni. Tih hniam hma hian niminpiah lamah Petrol pangngai ₹107.12 a hralh chhuah chu nimin khan ₹101.30 a hralh chhuah a ni a, extra premium ₹110.76 chu nimin lamah chuan ₹104.94 a hralh a ni.



Diesel pawh nimin lama ₹97.89 a hralh chu vawiin khan ₹86.37 a pek chhuah a ni.

Mizoram bakah hian Uttar Pradesh, Gujarat, Assam, Goa, Tripura, Karnataka, Uttarakhand, Himachal Pradesah, Manipur leh Bihar-techuan VAT an lak chu an tihhniam vethu an puang nghal a. Uttar Pradesh-ah chaun petrol leh diesel man hi ₹12/- laiin tihhniam a ni.



Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan petrol leh diesel-a VAT an lak chu ₹7/- ve ve a tihhniam thu a puang bawk a. Anni bakah hian Karnataka, Tripura, Mizoram, Manipur leh Gujarat tepawhin VAT hi an tihhniamthu an puang tawh a ni.