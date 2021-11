Prime Minster in Covid-19 Vaccine chungchangah state hruaitute virtual meeting a neihpui

Nimin chawhnu khan Prime Minister Narendra Modi chuan COVID-19 vaccine chungchangah State leh Union Territory hotute kawmin, vaccine pechhuak tlem zual state-te chu ṭan la turin a fuih a. Mizoram Chief Minister Zoramthanga pawhin he virtual meeting hi chhimin, Health and Family Welfare Minister Dr. R. Lalthangliana chuan a ṭawiawm a ni.

He meeting-ah hian Covid-19 vaccine pechhuak tlem zual district pariata district magistrate-te atangin an harsatna tawhte ngaihthlak a ni a, theihtawp chhuah a, kumin kum tawpah chuan vaccine dose hnih a tam zawkin an lak theih nan ṭan la turin a chah a, Sawrkar laipuiin ‘Har Ghar Dastak’ tih thupui hmangin chhung tinten vaccine dose hnih venhimna an chan theih nan intin tlawh chhuaka hmalak a tum thu a sawi.

Vaccine pek chhuah kawngah Mizoram chu a thawk ṭha thawkhat hle a, 1st dose hi 82% pekchhuah tawh a ni a. 2nd dose chu 60% pek chhuah tawh niin state dangte nen khaikhin chu second dose pechhuak tam ber 8-na a ni.

Meeting-ah hian Chief Secretary Dr. Renu Sharma, Health Secretary R.Lalramnghaka, Mission Director, NHM Mizoram Dr. Eric Zomawia te pawh an tel a ni.