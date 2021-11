Punkhawmnaah Covid-19 hri inkaidarh nasa tih sawi

Covid-19 chungchanga sawrkar thupuangtu Dr Pachuau Lalmalsawma chuan tun hnaiah Mizoram hmun hrang hrangah Hostel leh Home bakah punkhawmnaah Covid-19 inkaidarhna a nasat thu a sawi.

Dr Pachuau Lalmalsawma chuan Covid virus kai si a inendiktir mai loh hian nghawng chhe tak a nei thei tih sawiin, nunna hlu tak chân an awm zel lohna turin Covid-19 hri kai langchhuakte ngaihven leh ngaihsak hi mitin mawhphurhna a ni a ti a, chhungte leh hnaivaiten Covid-19 symptom an neih chuan a rang thei ang berin LLTF/VLTF hriattirin, in test theihna hmunah rang takin in-test tur a ni a ti a, tunah chuan mahni invil chungin Home Isolation a tih theih tawh bawk avangin mahni inringtawk taka in-test hma hi nunna atan pawh a pawimawh hle ni a ti.

Covid-19 Symptoms tlanglawn zual lanchhuah dan hrang hrangte tarlang nawnin heng – khawsik, khuh ro, hrawk za leh hrawk na, lu na, taksa na leh kham them thum, taksa chak lohna leh luhaina, chaw leh thil ei tui lohna, thil rim hriatna hloh, luak chhuak leh luak, pum nuam lo leh kaw thalo, thawhah leh boruak kham khawp lohna neite kan awm chuan a rang thei ang bera in test ngei ngei turin mipuite a chah a ni.