Ram pawn atanga lo lutte tan inkaihhruaina siam thar

Covid-19 hrik thar Omicron tia vuah hmuh a nih leh tak avangin thla thar, December ni 1 aṭanga hman ṭan turin Union Health Ministry chuan ram pawn aṭanga India rama thlawhna lo thlawk lutte tan inkaihhruaina a siam thar a, India-a rawn thlawh tumte chu an chhuah hma darkar 72 chhungin RT-PCR test an paltlang a ngai a, test result hi thlawh chhuah hma-in Air Suvidha portal-ah an upload tur a ni.

Covid variant thar hmuh tawhna ram atanga lo kalte chu an lo thlen hunah Covid test neiin result chhuah hma chu airport an chhuahsan phal a ni lova, negative-te chu ni 7 chhung inkhung hrangin a ni 8-naah test leh tur a ni a, a negative chuan ni 7 chhung mahni hriselna dinhmun inchik leh tur a ni.

Omicron la hmuh lohna ram atanga lo thlawk lutte chu airport an chhuhsan nghal phal a ni a, amaherawchu ni 14 chhung mahni hriselna dinhmun inchik tura tih an ni a, thlawhna pakhata rawn chuang zinga zaa 5 test an ni zel dawn bawk a, passenger-te test man hi Civil Aviation Ministry-in a tum dawn a ni.

Lawng leh lirtheia lo lutte pawhin hetiang kaihhruaina dan hi an zawm vek a ngai a, naupang kum 5 hnuailamte erawh chuan chhuah hma leh thlen hnu-ah Covid test an neih a ngai ve lo thung a ni.

Hetih lai hian Karnataka Health & Medical Education Minister, Dr. K Sudhakar-a chuan South Africa atanga Bengaluru-a rawn thlawk lut passenger hriselna dinhmun chu hriat theih a la ni lo tih a sawi a, passenger hi mipa kum 63 mi a nih thu sawiin Omicron hrik a pai leh pai loh test-na result hi zaninah a hriat theih ang, a ti.