Ramri-a Mizoram lama hmasawnna hna thawh thulh bik lo turin DC pahnihte hrilh

Home Minister Lalchamliana chuan ramri-ah Assam lamin an chan lamah hmasawnna hnathawh a ṭhulh bik si loh avangin Mizoram lam pawhin hmasawnna hna thawh ṭhulh bik lo turin nimin khan Kolasib leh Mamit DC-te hrilh an nih thu a sawi.

Mizoram State Boundary Committee, an Chairman Tawnluia, Dy. Chief Minister hova nimina Directorate of Forensic Science Laboratory Conference Hall-a a vawi 3-na atana an ṭhukhawmnaah Home Minister chuan he thu hi a sawi a, Boundary Committee Chairman Dy. Chief Minister Tawnluia chuan Member leh sawm bikte lawmna thu sawiin, meeting koh a nih chhan leh thurel tur tlangpui a sawifiah a, hemi hnu hian John Neihlaia, IGP (HQ), Mizoram chuan ramria Police awmte dinhmun leh, law and order dinhmun report a pe a, Home Secretary, Boundary Committee Member Secretary ni bawk Vanlalngaihsaka’n member-te sawiho tur Discussion Paper leh sawrkar laipuiin hmarchhak State hrang hrang ramri buai zirchiang tura a ruat, Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses (MP-IDSA) Team hnena thehluh tur Draft Approach Paper sawizauna a nei zui a ni.

Uluk leh chipchiar taka sawihona neih a nih hnuah Mizoram-Assam ramri chinfelna tura hmalak kawngah ‘Inner Line of 1875’-ah an la din reng thu tarlan niin, ramri buai chingfel tur hian state pahnihte chu political-level-ah inbiakna neih (political dialogue) ṭha an ti tlang a, MP-IDSA Team-in tun thla tawp lama Mizoram an rawn tlawh huna thehluh tur Draft Approach Paper pawh chipchiar taka sawiho niin, belh ngai leh paih ngaite bakah ngaihdan hrang hrang sawiho a ni.

Home Minister Lalchamliana chuan khaikhawmna hun hmangin member ten rilru leh ngaihtuahna nasa taka senga thahnem an ngaihnaah lawmawm a tih thu a sawi a, rawtna hrang hrangah a tha ber tur ang zela kan hriata kan kal hi a pawimawh a, a tul anga in pawhfan theih zel a pawimawh a ni, a ti a. State pahnihte political-level a an inbiak a pawimawh bakah MP-IDSA Team lo kal hun atan tha taka kan lo inbuatsaih a pawimawh hle a, hemi atan hian theihtawp kan chhuah a ngai a ni, a ti.

Chief Secretary Dr. Renu Sharma pawhin Mizorama a hna a rawn zawm tirh atangin uluk takin ramri chungchang a zirchian nghal char char thu a sawi a, Mizoram mipuite, mipui aiawh pawl hrang hrangte, political party hrang hrangte leh Mizoram sawrkarte ramri chungchanga an inlungrual ṭhap chu a lawmawm takzet tih sawiin, Mizoram tana ṭha ber tura theihtawp chhuaha tan lak a nih tur thu a sawi a ni.

Boundary Committe ṭhukhawm hmasa ber hi July ni 30, 2021 khan neih a nih a, thutkhawm vawi 2-na hi September ni 7, 2021 khan neih a ni a, nimin meeting-a a thurelte hi Mizoram sawrkarah thlen leh tur a ni.

Meeting-ah hian LR&S Minister Lalruatkima, Chief Information Commissioner Lalnunmawia Chuaungo bakah Boundary Committee Member dangte leh ramri chungchanga mithiam sawm bikte pawh an tel a ni.