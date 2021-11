Ramria sawrkar hmalaknaah Vairengte khawtlang hruaitute an lawm

Vairengte khawtlang chuan tunhnaia ramriah Mizoram sawrkarin nasa taka hma a laksak avang leh kawng pawh km 46 chuang lai a laihsak avangin sawrkar chungh an lawm hle tih an sawi.

Inrinni khan Aizawla chanchinbumi ṭhenkhat chuan Vairengte chhehvela sawrkar hmalakna hi an tlawh a, Vairengte Joint VC, YMA leh khawtlang hruaituten sawrkar hmalakna hi a hmunah an tlawhpui a ni.

Vairengte Joint VC Chairman R.Lalfamkima chuan Assam nen ramri chungchanga buaina an tawh hnuah sawrkar chuan ramri vênna kawng pawimawh tak tak CHC peng to Sihpui zau – 4 km, Sihpuizau pengṭhuam to Sabual zau -2.5kms, High school tuichhuah tlang road – 1km, Horticulture farm to Tlangpui Camp – 5km, Tlangpui peng to Darthanzauva huan tlang Camp – 1km, Horticulture farm to Upper Aitlang Camp – 4km, Zarpuia phai to Phaisen road – 2kms, Upper Aitlang Camp to Phaisen road – 3kms, IOC to Phaisen road – 16kms, Auto stand to Mautui Camp – 2kms leh Phainuam road to Mautui zau Camp – 4kms, a vaiin 46.5 kms-te laihsak niin a sawi a, heng kawngte hi laih a nih takah chuan ramri vengtu sipai te mai bakah helai kawng hnaih a huan lo ram neitu ten an chhawr ṭangkaiin, an lawm tak zet tih a sawi a. Hei mai ni lovin, Saihapui V leh Phainuam lamah hian km 10 bawr vel ramri venna kawng hi laih niin, Saipum lamah 32 kms lai laih a ni bawk tih sawiin, “Hetianga ram ri venna lama hmala ṭha sawrkar hi kan la hre ngailo a. Kan sawrkar chungah kan lawm em em a ni,” a ti.

R.Lalfamkima chuan hmasawnna an neih theihna atan a hma latu bialtu MLA Lalrinsanga Ralte, Kolasib DC Dr. H.Lalthlangliana, SDO(C) Isaac C.Lalrempuia leh Police hotute chungah an lawm hle tih a sawi a. “Kan bawh chin ram nei nghet tur leh inremna tluantling nei a, ramri dep khaw lama Developement pawh chak zawka a kal theih hi kan duh tak zet a ni, tiin Mizoram leh Assam-in ramri buai an neih avanga Vairengte khua leh a chhehvel pawisa faia ṭanpuitu te, ṭawngṭai puitute bakah support tute chungah lawmthu an sawi tih a sawi bawk.

Tun dinhmunah chuan ramriah hian boruak a muanawm a, mahse hmunphiah keh hunah hian hmunphiah inchuhin buaina chhuak leh thei reng dinhmunah an ding tih thulakna pakhat chuan a tarlang a, tunhmaa hnamdangten leilet leh huan an enkawl ṭhinna hmun chu Mizo-ten an ekawl leh tawh a ni.