Sakhaw biak in leh inkhawmnaa zai leh zai loh chungchangah thupek tichhuak

Mizoram State Disaster Management Authority, State Executive Commitee Chairman, Renu Sharma, Mizoram Chief Secretary ni bawk chuan a hnuaia mi ang hian thupek a tichhuak

Mizoram Sawrkar-in COVID-19 inkaihhruaina thupek ni 29.10.2021-a a tihchhuaha clause A 2 (3)(3) chu tidanglamin, Sakhaw Biak In leh Inkhawm-a zai chungchangah State Level Expert Team on Covid-19 Management (SLETOCOM) recommendation-te zawm tur tiin a tidanglam a.

State Level Expert Team on COVID-19 Management (SLETOCOM) recommendation-ah chuan World Health Organisation (WHO) in Transmission Thresholds (Hri kaidarh tam lam tehfung) a siam level hrang hrang Level 1 (green colour/low risk), Level 2 (Yellow colour/medium risk), Level 3 (Orange colour/High Risk) leh Level 4 (Red color/Extreme risk)-ah Mizoram chu level 4-ah a awm a, District mal te te-a teh pawhin level 4-ah vek kan la awm a, heng te avang hian puipunnaah zalen lutuk thei kan la ni lo tih an tarlang a.

Mipui punkhawmna chi reng reng (Kohhran inkhawm, sawrkar function, political party punkhawm, NGO punkhawm, mitthi vui, inneih inkhawm, birthday leh anniversary lawm adt.) a hmuna leng zat chanve (50 % seating capacity) aia tam mipui punkhawm a la him rih lo tih tarlangin, COVID hrik pai aṭangin, au leh zai hian ṭawng satliah aiin ka leh hnar aṭangin virus a chhuak nasa bik hle a. Hmai tuamna hmang chunga ṭawng leh zai hian nasa takin hri darh tur a veng thei ngei a. Amaherawhchu, hmai tuam chunga uar taka zai hian COVID hrik pai boruak ‘aerosol’ chhuak erawh a veng hneh vek lo tih hi mithiamten hmun hrang hranga an zirchiannaah hmuhchhuah a ni tih an tarlang.

Clause A 2 (4)-Inneih inkhawm leh mitthi vuina, A 2 (11)-Mipui punkhawm-anniversary, birthday, adt. leh B 3 (3.3)- AMC area pawn inkaihhruaina-Sakhaw Biak In-a inkhawm leh inkhawmpui chungchangahte pawh hian inkaihhruaina hman mek bakah a chunga tarlan te hi ṭha taka zawm tur a ni a, mipui punkhawmna-ah SOP tha taka zawm a nih theih nan a huaihawttu-in mawh a phur ang, tiin a tarlang bawk.