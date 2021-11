Mizo Students’ Union (MSU), Gen. Hqrs, chuan nimin khan thuchhuah siamin, kum 2020-21 atana Post Matric Scholarship to Scheduled Tribe sem hmabak 2nd Installment ni 22 November, 2021 ral hma ngeia sem chhuak tura a phût thu thuchhuah an siam hnuah nimin khan Treasury North-a release order tihchhuah a ni tih sawiin, lawmawm an tih thu an sawi.