Serchhip District-ah vawk hrisel tha nia hriatte VC hriatpuinain talh phal a ni

Hun engemaw-chen Serchhip District chhunga African Swine Fever (ASF) hri leng vanga vawk talh khap a nih hnuah nimin khan Serchhip District Magistrate, Kumar Abhishek, IAS chuan thupek tichhuakin, Chhuanthar Tlangnuam, Bâktâwng, Thêntlâng leh Sialsîr khuate tih loh, Serchhip District chhunga khaw dang zawngah chuan vawk hrisel ṭha nia hriatte chu Village Council hriatpuina leh phalnain talh theih a ni tih a tarlang.

April, 2021 tawp lam aṭanga African Swine Fever (ASF)-in Serchhip District a luhchilh avanga hri a darh zel lohna turin The Prevention and Control of Infectious and Contagious Disease in Animal Act 2009 hmangin District chhunga khaw tam tak chu ASF infected area-a puan niin, District chhunga khaw tam zawk chu he hri hian tuam chhuak tawhin, tunah chuan hmun tam takah ziaawm lam a pan nia hriat a ni a, hei bakah hian infected area-a vawk engemawzat hri la kai lo nia hriat a awm avang leh vawk vulhtute harsatna sutkian a nih theih nan vawk talh dan leh phurhsawn dan chungchangah hian District Magistrate chuan Sec 144 CrPC 1973-in thuneihna a pek angin thupekte hi a tichhuak ta a ni.

Thupek tihchhuahah chuan Vawk hrisel ṭha nia hriatte chu Village Council hriatpuina leh phalnain talh theih a ni tih a tarlang a, amaherawhchu VC-ten a neitu hming, address, phone number, vawk talh zat record ṭha takin an vawng tur a ni a, Vawk talhtu/puahtuten fimkhur takin an talhna hnuhma ṭha takin an tithianghlim tur a ni tih tarlangin, Vawk thisen leh ningnawite hâlral/phum bo emaw, damdawi emawa kah thianghlim tur a ni a, anmahni leh thawmhnawte pawh ṭha takin an tifai/silfai leh tur a ni a ti bawk.

Hei bakah hian Serchhip District chhung bikah chuan hri awm lohna khuaahte vawk lakluh leh thawn chhuah phal a ni a, amah-erawhchu tualchhung vawk ngei a ni tih hriatpuina VC lehkha leh Animal Health Certificate, Veterinary Official te-hnen aṭangin an nei ngei tur a ni a ti a, heng baka ṭul dang awmte chu AH & Vety Dept. Official, VC, Sub-Hq YMA leh Sa Zuar Association-ten ni 15.11.2021 a ruahmanna an siam chu thu leh awm hma chu hman chhunzawm tur a ni tih a tarlang bawk a (A hnuaiah District AH & Vety Officer, Serchhip District-in inkaihhruaina a siam tarlan a ni) he thupek hian Chhuanthar Tlangnuam, Bâktâwng, Thêntlâng leh Sialsîr khuate a huam lo a ni.

He thupek hian thupek chhuah ni, ni 18.11.2021 aṭanga thla 2 chhûng a huam ang a, thupek zawm lo chu Section 188 IPC dan hmangin hrem theih an ni tih a tarlang bawk.

ASF HRILENG AWM TAWH LOHNA KHUA TE TANA INKAIHHRUAINA



I. Vawk talh chungchang:

Vawk hrisel ṭha tih hriat chiante chauh talh phal a ni. Vawk talh tur reng rengin VC-te an hriattir hmasa zel tur a ni. Vawk puahna ningnawi leh thlite uluk takin phûmbo tur a ni a. Bleaching emaw chinai tuiin ran puahna hmunhma an tithianghlim thlap ṭhin tur a ni. Vawksa zawrhna hmun tura ruat ah chauh Vawksa zawrh tur a ni.

II. Vawk lakluh leh thawnchhuah chungchang:

Serchhip District chhunga ASF hri len lohna khua aṭangin hmun dangah vawk talh tur emaw vawk note vulh tur lak phal a ni. Vawk lak tur chu tualchhung vawk ngei a ni tih VC-te hriatpuina lehkha leh Veterinary Health Certificate, Veterinary Officials hnen aṭangin an nei ngei tur a ni.

III. Vawk vulh thar turte tan:

Vawkin chu Sodium Hypocloride emaw Bleaching-in emaw uluk taka kah thianghlim hmasak tur a ni. Darkar 2 hnuah Surf nen uluk taka silfai leh tur a ni. Chawlhkar khat hnuah Sl. No. 1 & 2 ang khian tihnawn leh tur a ni. Chutianga vawkin tihthianghlim hnuah chauh vawk vulh tur chu vawkinah dah luh tur a ni.

IV. Vawk kahrai/ Vawk pa chithlahtu chungchang:

A.H & Vety Department , Serchhip chuan Boar Semen Station function tirin, Pig A.I kalpui thuai a tum a. Chutiang a nih hma chuan hri len tawh lohna khua a Vawkpa chi thlahtu hrisel ṭha ngeite Chu hman remtih a ni.

V. Special Permit chungchang:

l. Tul bik thilah Serchhip District pawn aṭanga vawk lakluh a ngai a nih chuan DVO/ CVO-te remtihna lehkha lak hmasak tur a ni.