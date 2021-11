Serchhip District-ah vote nei 52,349 an awm

Nimin khan Mizoram District zawng zawngah Special Summary Revision of Electoral Roll, 2021, Draft Roll tarchhuah a ni a, Serchhipah pawh neih niin, Draft Electoral Roll-ah hian Serchhip District-ah Vote nei Mipa 25,683 leh hmeichhia 26,666, a vaiin Vote nei thei 52,349 an awm a ni.

Serchhipah hian Lalmuansanga Ralte, Addl. DC chuan Draft Electoral Roll hi tlangzarhin January 1, 2022-a kum 18 tling chin te laa Electoral Roll siamṭhat hna thawh turah hian Draft Electoral Roll tarchhuah a nih rual hian hming thun thar, siamṭhat, paih ngai leh awmna hmun sawn duhte tan dilna hun hawn nghal a nih thu leh, November 30, 2021 thlengin dilna hi thehluh theih a nih thu a sawi a. Heng dilna hrang hrangte hi Official-ten December thla chhunga enfiah leh chinfel hna thawkin harsatna dang a awm a nih loh chuan kumthar January 20-ah Final Electoral Roll tarchhuah a nih tur thu a sawi.

Hun dangah hian Draft Electoral Roll tarchhuah a nih rual hian a Copy hi Serchhip District chhunga Political party hrang hrang Block hruaitute hnenah pekchhuah nghal ṭhin a nih laiin kuminah erawh chuan hri leng avanga inkohkhawm a remchan loh avangin Serchhip Block-a Party aiawhte hnenah Draft Electoral Roll Copy hi pein khawdang a mi te pawh Election Officer-in a lo pek dawn thu a sawi bawk.

Hei bakah hian Polling Station ṭhenkhat chu Vote nei thei an tam avangin ṭhensawm a ni tih pawh sawiin, Tuikum Assembly Constituency-a Chhingchhip-I Polling Station chu pahnih-ah thenin Chhingchhip-ah hian Polling Station panga (5) a awm tawh dawn tih a sawi a, Hrangturzo Assembly Constituency-a North Vanlaiphai-I pawh Polling Station pahnihah ṭhenin North Vanlaiphai-ah hian Polling Station pali (4) a awm tawh dawn a, heng Polling Station siam tharah hian BLO tur pawh ruat nghal a ni tih a sawi. Heng bakah hian Thenzawl-X Polling Station chu Govt. Lallengvunga H/S-ah leh Serchhip-IV Polling Station chu Kawnpui VC Hall-ah sawn a nih thu a sawi bawk.

Draft Electoral tarchhuah taka a lan danin Serchhip District-ah hian Assembly Constituency pathum (3) awmin Polling Station 85 a awm a, General-ah Vote nei mipa 25,270 leh hmeichhia 26,663, a vaiin Vote nei 51,933 an awm a. Service Voters Mipa 413 leh hmeichhia 3, a vaiin 416 an awm a. Heti hian Serchhip District-a vote nei thei hi mipa 25,683 leh Hmeichhia 26,666, a vaiin 52,349 an awm mek a ni.

Nin-a Draft Electoral Roll tarchhhuah a nih rual hian Systematic Voters’ Education and Electoral Participation (SVEEP) hmalakna hnuaia Vote thlak pawimawh zia thu (Slogan) inphuahsiakna lawmman pawh sem nghal a ni a, he intihsiakna ah hian mi 128 ten an Slogan phuah thehlutin C. Lalrinchhana, P&E Veng chu pakhatna niin lawmman ah Rs. 10,000/- leh Certificate a dawng a, pahnihna T. Biakchamliana, AOC Veng chuan Rs. 6000/- leh Certificate dawngin, pathumna Lalliantluanga, New Serchhip Venglai chuan Rs. 4000/- leh Certificate a dawng bawk a, heng lawmman te hi Addl. DC hian a hlan a ni.

Nimina Draft Electoral Roll tarchhuah takah hian tunhnaia assembly bye-election neihna, Tuirial bial a tel lova, Tuirial bial tel lovin Mizoram pumah vote nei thei mi 7,98227 an awm a, an zingah hian hmeichhia tam zawkin mi 4,10,032 an awm a, mipa 3,88,195 an awm a, Service Voter Mipa 4916 leh Hmeichhia 70, a vaiin 4986 an awm mek a, Mizoram pumah Polling Station 1247 a awm mek a ni.

Draft Electoral Roll en duh chuan mahni bialtu ERO/AERO/BLO hnenah emaw, DC Office-ah emaw, CEO website – ceo.mizoram.gov.in ah emaw en theih a ni.