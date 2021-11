Serchhip District aiawh turin boxer 34 thlang chhuak

November ni 29 aṭanga Serchhip Boxing Hall-a khelh ṭan tur, 42nd Mizoram State Championship 2021-a Serchhip District aiawha tel tur thlanna – selection bout chu Inrinni khan Serchhip Boxing Hall-ah neih niin, District aiawh turin boxer 34 thlan chhuah an ni.

Selection bout neih hmaa hun hmannaah Serchhip District Boxing Association (SEDBA) president, Kapliana Pachuau chuan boxer-te fuihna hun hmangin, inhnek an thiamnate chu mite tihnat nana hmang lo tur te, zirlaite chu boxing chu an zirlai tihhnufum phah nana hmang lo turten a chah a, District aiawh tura thlan chhuahte chu hnehna chang vek turin duhsakna a hlan nghal a ni.

He selection bout nei tur hian Serchhip aṭangin boxer 36, N.Vanlaiphai aṭangin 9, E.Lungdar aṭangin 13, Thenzawl aṭangin 2, Vanchengte aṭangin 1 leh Chhingchhip aṭangin 8 an an tel a, heng zing aṭang hian boxer 34 thlan chhuah an ni.