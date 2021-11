Serchhip District hri kai 48 hmuh belh

Nimin tlaia report kan dawn chinah nimin khan Serchhip District chhungah Covid-19 hri kai thar mi 48 hmuh belh leh an ni a, heng zinga mi 24 hi Serchhipa hmuh thar niin, Keiṭumah 6, Chhiahtlangah 13, Chekawnah 3 leh Thenzawlah 2 hmuh belh an ni a, heti hian Serchhip District chhunga hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 4806 an ni ta a, nimin khan hri kai enkawl dam mi 36 awmin, hengte nen hian enkawl dam tawh zat hi mi 4437 an ni a, enkawl lai 354 an awm mek a, nunna chan hi mi 15 an awm tawh a ni.