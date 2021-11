Serchhipah Electoral Literacy Club Meeting hmun 2-ah nei

Nimin khan Serchhip District Election Office buatsaihin Electoral Literacy Club (ELC) Meeting hmun 2 ah neih a ni a, chawhma dar 10:30-ah Brilliant Higher Secondary School, Serchhipah neih niin chawhnu dar 1:30 ah Govt. Higher Secondary School, Serchhip te tan BNRGSK Hall ah neih a ni.

Chawhma lama hun hman hi Lalmuansanga Ralte, MCS, Deputy District Election Officer chuan ram hruaitu tur thlang ṭhin ram kan nih avangin mipuiten kan thlan turte kan hriat chian a pawimawh ṭhin a, an thu ken leh an party manifesto te, mipui kaihhruai an tum dante leh an thil tumte kan hriatsak a ngai a, chung thilte chu zirlai kan nih lai atang hian ngaihtuahna kan sen a ngai a ni, a ti a, Electoral Roll-a inthun ngei tur leh inthlannaa vote thlak ngei ṭhin turin zirlaite a chah a ni.

Chawhnu hun hmanpuitu Kumar Abhishek, IAS, District Election Officer pawhin, Vote thlak pawimawhna sawiin, ram hruaitu thlang tura vote thlak chu mitin mawhphurhna, democracy bulṭhut pawimawh a nih thu a sawi a, kum tling tharte chu Electoral Roll a inziaklut ngei turin a chah bawk.

Hun hmanna pahnihah hian Lalrinchhani Ralte, MCS, Election Officer pawhin thu sawiin, Election Commision of India chuan Electoral Roll-a awm thei te inziah luh hi a ngai pawi-mawh em em a, ni 1 January, 2022-a kum 18 tling tur chin, Roll-a la inziak lut lo kan awm chuan inziah luh vek tur a ni, a ti a. Vote an neih hunah pawh vote thlak ngai pawimawh turin kal khawmte a chah bawk a ni.