Serchhipah Fimkhurna Hapta hawng

Mizoram hmun dang rualin nimin zing khan Zoram Drivers Union, Ser-chhip Sub-Hqrs. buatsaihin Serchhip Bazarah Fimkhur-na Hapta vawi 40-na (Road Safety Week 2021) hawn a ni.

Fimkhurna Hapta hawnna inkhawm, S.Lalpianga, President, ZDU Sub-Hqrs. Serchhip kaihhruaiah hian C.Lalawmpuia, District Transport Officer chuan thusawiin, Serchhipa lirthei khalhtute chu an felfai tlangpui tih a sawi a, hetihlai hian Krismas leh kumthar hunpui lo thleng turah pawh fimkhurna, hawihawmna leh zawldawhna nena lirthei khalh chhunzawm zel turin a chah a, lirthei neitu leh lirthei khalhtute hriat tur pawimawh dân ṭhenkhatte a sawi bawk a, ZDU Sub-Hqrs. hnenah hian Rs.5,000/- a hlan nghal bawk a ni.

Kumina Fimkhurna Hapta hi November ni 29 – December ni 3, 2021 chhung hman tur a ni dawn a, kuminah chuan ZDU Sub-Hqrs. hian kum danga car flag an zawrh ṭhin ang chu an zuar dawn lo a ni.

ZDU, Serchhip Sub-Hqrs. hi kum 1975 khan din niin, tunah hian Serchhip leh a chhehvel khaw hrang hrang aṭangin member 518 an awm mek a ni.