Siaha khawpui tui lakna tur hawng

Dr. K.Beichhua, Minister, Social Welfare, AH&Vety etc chuan cheng nuai 782.76 senga siam, Siaha khawpui tui lakna tur, Augmentation of Urban WSS, Siaha chu nimin khan PHED Pump House, New Siaha-ah a hawng.

Hawnna thu sawiin, Dr.K.Beichhua chuan kum tam tak Siaha khawpuiin tui harsatna a tawhte sukiang tura PHE dept. changtu Deputy Chief Minister a ngenna hriatthiampuiin Special Assistance to State for Capital Expenditure aṭangin AUWSS, Siaha siamna tur Fund a pe tih sawiin, project amount cheng nuai 800 aṭangin cheng nuai 783.76 sanction a ni tih a sawi.

AUWSS, Siaha hian kumin June thla aṭang khan Siaha khawpui a châwm ṭan tawh a, Siaha khawpui hian nitin tui 14,00,000 litre a mamawh a, AUWSS hnuaiah hian lui 4 aṭangin Gravity-in tuilakna siam a ni a, Fur ruahtui tam hun June-November chhung phei chuan Nitin tui litre 18,50,000 an pe thei a, ṭhal laiin nitin tui litre nuai 6 an pe thei a, fur lai chuan pump hman a ngai tawh dawn lo a, tui pump-na atana senso ṭhin aṭangin kum khatah cheng nuai 120 vel chu a sukiang thei dawn a ni.

Minister hian zingkarah Veterinary Hospital sak mek leh Vety Farm te a tlawh a ni.