Silung Hills Council CEM thar lalût

Sinlung Hills Council Chief Executive Member thar atan Biaknunga chu nimin khan Dr. Lalhriatzuali Ralte, IAS, Deputy Commissioner, Aizawl District chuan rinawmna thu tiamtirin a la lut.

Sinlung Hills Council Chief Executive Member ni lai Lalthlamuana Hmar-in ni 10 November, 2021 a banna a thehluh avangin, ni 23 November, 2021-a Sinlung Hills Council General Council Meeting-ah Biaknunga, Saiphai Council Constituency chu chuhtu awm lova tlinga puan a ni a. Sawrkarin a pawm hnuin, nimin khan Sinlung Hills Council CEM atan lakluh a ni ta a, he lakluhna inkhawm hi K.Vanlalthiana, Secretary, Sinlung Hills Council-in a kaihruai a ni.

Biaknunga hi Saiphai khuaa piang leh seilian a ni a, kum 1992 aṭangin HPC Underground a zawm a. Hmar Peoples’ Convention (HPC) leh Mizoram sawr-karin kum 1994-a Inremna, Memorandum of Settlement (MoS) an neih hnua Hmar People’s Convention-Democratic (HPC-D) a rawn pian khan, Deputy Army Chief niin, 2018-a HPC (D) leh Mizoram sawrkarin inremna nei a, Sinlung Hills Council (SHC) a rawn din thleng khan he mawhphurhna hi a chelh a ni.

SHC Interim term Council-ah khan Deputy Chairman niin, Kum 2019-a SHC General Election-ah khan Saiphai Constituency atangin Council Member atan thlan tlin a ni a. HPC leh MNF thawhhona Council-ah Deputy Chairman hna a chelh mek a, CEM ni laiin banna a thehluh avangin CEM turin chuhtu awm lova tlinga puan a ni.