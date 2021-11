SRDC area-a chhungkua zaa 75 velin thla khatah Rs.10,000 lalut tling lo

Ningani nileng khan Sialkal Range Development Council (SRDC) chu an Chairman L.Thangmawia, MLA hovin Aizawl-ah an ṭhukhawm a, he hunah hian SRDC area Baseline Survey a bua an buatsaih chu SRDC Chairman L.Thang-mawia’n a tlangzarh a, SRDC huamchhungah kum 2022 aṭangin Faina beihpui thlak an rel a ni.

SRDC area Baseline survey report bua a lan danin SRDC huamchhung khaw 6-ah in 1655 awmin, mihring 9997 an chêng a, in 1655 zinga 119-te chu a chung di a la ni a, lo neia eizawng zaa 70 vel la awmin, zirna lamah ziak leh chhiar thiam lo khaw tinah zaa 5.65 aṭanga 13.05 inkar an la awm a, pawl 10 pass si, BA thleng zo ta lo an tam hle a, Infant mortality Rate pawh a la sâng hle a, SRDC area a chhungkaw zaa 75 vel zetin thla khatah Rs.10,000/- aia tlem an la lut a ni.

Meeting hian SRDC Member Secretary office awmna khua Ngopa chu Mizoram sawrkarin Town-a a puan chu lawmpuiin, faina kawnga Ngopa khuain nasa taka hma an lak mekna ṭanpui nan Rs.50,000 pek an ni dawn a ni.

Meeting hian SRDC logo chhawpchhuah chu pawmin, hman nghal a rem ti a, Literature leh Cultural lamah hma thar lak a rel bawk a, SRDC area History leh culture chung-changa research project kalpui turin Dr.Zoramdin-thara, Associate Proffessor, MZU hnenah cheng cheng nuai 5 research project pek an remti a, SRDC huam-chhunga lumpsum GIA Higher Secondary School awmchhun Mimbung HSS chu dinhmun ṭha zawka Mizoram sawrkarin a dah hma atan kumtin cheng nuai 2 Grant-in-Aids pek thin ni se a ti bawk.

SRDC area huam chhunga sawrkar sikul zirtirtu indaih lohnaahte SRDC Fund aṭanga zirtirtu rawih mek chu a pawm a, damdawiin awmchhun Mimbung PHC chu SRDC Fund aṭangin X-Ray leh khawl dang pawimawh kumtharah dah tur leh, area huamchhunga Health Sub-Centre-te tihchangtlun a remti a, chenna in chhe zualte sak sakna turin Housing scheme kumthar aṭanga kalpui a remti bawk.

SRDC area huam chhunga hmasawnna hnathawh-te chu rotling taka thawh zel ni se a duh thu SRDC Chairman chuan sawiin, remchang hmasaah SRDC member te Exposure tour nei a, area dang hmasawn dante a hmun ngei a hmuh a, awmze neia ṭan la tura puan ven sawichhing turin member te a sawm a ni.