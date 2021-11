SRDC fund atanga sak rest house hawng

Sialkal Range Development Council (SRDC) Fund kaltlanga cheng nuai 28 senga sak SRDC Rest House, Selam chu nimin khan Health & Family Welfare Board Vice Chairman Dr. ZR Thiamsanga, Cham-phai North bialtu MLA ni bawk chuan a hawng.

Hawnna inkhawma thu a sawinaah, Covid-19 Medical Operational Team Chairman ni bawk Dr. Z.R Thiamsanga chuan Covid-19 hrileng chu thil thar a nih angin inzir thar zel a nih thu leh, mitham zawkte rawn chung leh inrawnkhawmna zau zawk neia kal zel dan turte ngaihtuahho ṭhin a nih thu a tarlang a. Case neih zat a zira mitthi tlemna ber State kan ni thei chu kan zavaia thawhhona leh lungrual taka ṭanhona rah a ni a, ti.

Nimina hawn tak SRDC Rest House, Selam hi mizopa chhiara chhawng thum a ni a. A dung feet 30 leh a vang feet 24 a lian niin, mikhual thlenna tur room 6 (12×10 feet) a awm a, feet 4 a thlawkchhuakin a chhawng chung berah varanda dah a ni a. Toilet 3 leh Chowkidar quarter a awm tel nghal bawk a ni. Kum 2019-2020 khan SRDC Minor Works aṭanga cheng nuai 20 hmangin a sak bulṭan a ni a, kum 2021-2022 SRDC Fund kaltlangin cheng nuai 8 sengin ṭul dangte leha a chhungte siama cheibawl a nih hnuah sak zawh fel a ni.

SRDC hi kum 2012 a din niin, Lengteng AC bialtu MLA apiangte chu SRDC Chairman an ni ṭhin a, SRDC Area hian khaw 6 – Mimbung, Hrianghmun, Teikhang, Kawlbem, Vaikhawtlang leh Selam te a huam a. Rest House hi Selam bakah Teikhang leh Hrianghmun-ah te sak a ni a, Mimbung leh Aizawl-ah Guest House sak a ni bawk.