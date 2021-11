Tennis star Peng Shuai chanchin puangzar turin China sawrkar nawr mek

Chinese Tennis player Peng Shuai-i’n China sawrkara hotu lian tak pakhatin mipat hmeichhiatna lama a tihluih thu a puan chhuah hnuah Peng Shuai hi tun thlengin a chanchin hriat a ni ta lo a, hei vang hian hmeichhe tennis lama thuneitu, Women’s Tennis Association (WTA) leh infiammi tam takte chuan Peng Shuai chanchin hi puangzar thuai turin China sawrkar an nawr mek.

Kum 35 mi, Peng Shuai hian Chine vice-premier hlui, Zhang Gaoli chuan mipat hmeichhiatna thila a tilui tih November ni 3 khan Chinese social media site pakhat, WeChat-ah a tarlang a, amaherawhchu he thu hi rang takin China internet aṭangin delete leh nghal a ni.

Hemi hnu hian Peng Shuai hi a chanchin hriat zui a ni ta lo a, biak pawh theih a ni lo zui ta bawk a, kar kalta Zirtawpni khan Peng Shuai WeChat account aṭang hian ama thlalak pathum leh a caption-ah “Happy Weekend” tih chu post a ni a, amaherawhchu hei hi ama post a nih rin loh a ni.

Hetiang a nih avang hian tennis player bakah infiammi dangte chuan Peng Shuai hi khawiah nge a awmna chin tih hriat an duh thu leh him taka awm tura an duh thu an sawi hlawm a, WTA chairman Steve Simon chuan Peng Shuai hi a him ngei a ni tih tihchianna a awm loh chuan nakumah China-ah tournament an buatsaih loh tur thu a sawi a, Amnesty international leh United Nations pawhin Peng Shuai chungchangah hian thuchhuah an nei tawh bawk a ni.