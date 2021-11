Tlawmngai pawl-ten nausen thihna leh Gynaecologist chungchang Serchhip DMS an sawipui

Tunhnaia Serchhip District Hospital-a Sialsir nausen thihna thleng chungchangah leh Serchhip District Hospital-a hmeichhe lam doctor (Gynaecologist) sawiselna awm chungchangah nimin tlai khan Serchhip District NGO Coordination Committee hruaitute chuan Serchhip District Medical Superintendent, Dr. Lalnunhlima chu a Office-ah kâwmin, heng thil thlenga hma la tura ngenna lehkha an thehlut nghal.

NGO Coordination Committee chairman, Sub-Hqrs. YMA president ni bawk, Kawlṭhuama chuan tunhnaia District Hospital-a Sialsira nausen thihna thleng chungchang chu social media lamah a thawm a ring hle tih sawiin, hemi chungchang hi NGO Coordination Committee pawhin an sawiho tawh a, amah-erawhchu Chairman leh Secretary-te dam lohna avangin hma an la lawk thei lo tih a sawi a, nausen thihna chungchang leh Gynae-cologist chungchanga NGO Coordination Committee-in lehkha an siam chu DMS hnenah hian a hlân nghal a ni.

NGO Coordination Committee Chairman chuan Serchhip District Hospital sawiselna awm ṭhin ṭhenkhatte tarlang nghalin, zan nurse duty-te koh an har lutuk nia sawi chungchang te, damlo awmpuitu mawlmang ve tak takten thawktute vin an tawk fo mai te, Doctor on-call-a awmte koha damdawi in an thleng har ṭhin lutuk chungchangte chu mipuite aṭangin sawiselna an dawng nasa tih a sawi a, hei bakah hian ṭha taka dam lo enkawl tum Junior Nurse-te Senior Nurse-ten an fuih ṭhin dan a dik lo nia sawi chungchang te, mi ai kala thawkten sumah ṭhahnem an ngaih avanga chhun leh zan zawma an thawk rim lutuk chu an thinchhiat phah nia hriat a nih thute a sawi a, hei bakah hian Serchhipin Hospital ṭha tak a neih pakhat, Mercy Hospital chu District Hospital-a thawk doctor ṭhenkhatten sumdawn nan an hmang ta lutuk deuha sawi a nih thute pawh a sawi lang bawk.

Vanlalluna, Sub-Hqrs. YMA Secretary pawhin thu sawiin, NGO Coordination Committee chuan District Hospital-a thawktute chu a pawng a taka dem an tum ngawr ngawr lo tih sawiin, sawiselna nazawng an ûmzui ngai lem lo tih a sawi a, khaw dang ang lo takin Serchhip District NGO Coordination Committee chu zaizap taka thil kalpui chu an kaldan ṭhin a ni tih sawiin, tunah pawh hian thawktute nen thawhhona ṭha nei chunga Serchhip damdawi ina thil kal fellote awm ṭhinte siamṭhat chu an duhdan a nih thu a sawi bawk.

Hei bakah hian NGO Coordination Committee member dang, MUP leh MHIP aiawhte pawhin thu an sawi bawk a, Dr. Lalnunhlima, DMS chuan NGO Coordination Committee-te thu thlen chu ṭha taka lo dawngsawngin, hotu dangte pawh sawipuiin, a theih chin china hmalak a tum thu a lo hrilh a, he hunah hian inkawmhona hun ṭha tak an nei zui a ni.

NGO Coordination Committee hian DMS hnena lehkha an thehluhah hian ni 29.10.2021-a District Hospital-a nausen thihna chungchanga social media hrang hranga a tuartute lungawi lohna thu darh chiam mai leh, District Hospital, Serchhip Staff Welfare Committee-ten an thiam thu an thehdarh leh ta chiam mai chu mak an tih thu sawiin, hetiang thil duhawm lo hi a thlen tawh lohna tura hma la turin DMS chu an beisei tih an sawi a, nausen thihna chungchangah naupang doctor leh nurse duty-te chuan a tuartute rilru natna an thlen ngei a nih an rin thute sawiin, dam lo mangangte leh an chhungte tan pawh faktlak damdawiin a nih theih nana a ṭul anga siamṭhat hna thawk turin DMS chu an ngen a ni.

An lehkha pakhat zawkah chuan District Hospital-a nau nei turte Gynea-cologist-in a lo dawnsawn danah lungawi lohna sawi a tam hle tih an tarlang a, nau neih pangngaia nei thei tur zai a ngai ang a lo tih te, District Hospital-a tih theih tho Private Hospital (Mercy Hospital) leh Aizawl lama refer ṭhin tih sawi neuh neuh awm chungchang chu District Hospital-a thuneitute hnena thlen ṭha an tih anga thlen an nih thu an sawi a, Gyneacologist chungchanga sawi awm zawng zawng chu a dik vek an rin bik loh thu an sawi a, amah-erawhchu sawirik a awm tak foah chuan thil fello chu a awm ngei an ring tih sawiin, mamawhtuten hlim tak leh lungawi taka District Hospital an pan zel theih nan a ṭul anga siamṭhat hna thawk turin DMS chu an beisei tih an sawi bawk a ni.

Nimina inkawmhonaah hian DMS hi Dr Lalruatliana Pachuau, MO-in a ṭawiawm a, NGO Coordination Committee aṭangin Sub-Hqrs. YMA , MUP Sub-Hqrs., MHIP Sub-Hqrs. leh MSU Sub-hqrs. aiawhte an tel a ni.