Tribal Certficate siamsak Mizo hnam phatsannaah ngai

Mizoram BJP ṭhalai chuan Lengpui Airport Renovation neih mekah contractor atan Kamrul Uddin hmanruaa an hman duh vanga Kamlova Chhangte tiha Tribal Certificate siamsak a ni chu mak an tih thu an sawi a, “Hnam phatsanna ang hialah kan ngai,” an ti.

Inrinni-a thuchhuah an siamah Kamrul Uddin chuan Tribal Certificate a neih theihna tura a pa anga lo ṭang leh amah sponsortu pawh an dem thu an tarlang a, “Hetianga thil diklo lutuk Mizo hnam hralhna ang hiala thil lang leh hna lian a thawhna tur a ruahman sak a ni hi Mizoram mipui ngaihnepna leh NGO te ngaihnepna lian tak a ni tih a lang chiang hle,” a ni an ti.