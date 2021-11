Tunhnaia Airuah sur vanga lui hrang hrang a len rualin, Serchhip khawpui chawmtu tuilakna Tuikum lui pawhin kumin chhunga a chin san ber ṭum a thleng a, tui pawh a nu nasa zual hle a, amaherawhchu Tuikum lui tui hi mipui hnena sem chhuah theih tura an la sawngbawl theih thu Er. Samuel LR Ralte, Sr. SDO, PHED, chuan Zothlifim zawhna chhangin a sawi a, amaherawhchu nidang ai chuan thawktute an thawh rim deuh a ngai dawn tih a sawi.