Tuirial bial bye-election-ah vote 81.29% a tla, naktukah vote chhiar dawn

Tuirial Assembly Constituency (ST) bye election neihah Inrinni khan mipuiten vote an thlak a, vote tla zawng zawng hi 81.29% a ni. Vote thlak vuakvetah election model code of conduct bawhchhiatna a awm lova, boruak ralmuang tak hnuaiah inthlanna felfai leh thianghlim neih a nih vangin District Election Officer Dr. H.Lalthlangliana chuan lawmthu a sawi a ni.

Inrinni hian Tuirial bial mipuiten zing dar 7 aṭangin vote an thlak ṭan a, zan dar 6 ah zawhfel a ni a. Vote thlak hun chhunga a tlak ṭhatna ber Lungmuat Polling Station-ah 90.96% vote a tlak laiin a tlak chhiatna ber Zodin-ah chuan 29.03% a tla thung. DEO chuan Zodin Polling Station bika vote tlak chhiat chhan hi Tripura-a awm nghet tawh Tuikuk, helai bial roll-a la awm te rawn kal loh vang niin a sawi a, Zodin-ah hian voter 744 awmah Tripura Tuikuk mi 482 an ni a, vote thlak an awm lo chuan voter turn-up zat hi a titlem tih a sawi.

Helai polling booth bakah hian Hortoki-II ah voter 1149 awmin helai biala vote tamna ber a ni a, he booth-ah hian Tripura Tuikuk vote 173 a awm ve bawk a ni.

DEO chuan mawhphurhna hrang hrang neitute lakah lawmthu a sawi a, “Kum danga la awm ngai lo, Covid-19 hri kai 34-te pawhin ruahmanna felfai tak hnuaiah vote an thlak a ni,” a ti. Hei bakah political party hrang hrangte lakah lawmthu a sawi bawk a, official angin ualau taka pawisa sem an hre lo tih a sawi a, tharum thawhna a awm lo pawh lawmawm tih a sawi.

DEO chuan vote thlak vuakvetah MCC bawhchhiatna complaint mumal tak an dawng lo tih a sawi a, minister pakhat Hotoki area-a hmuh a nih chungchang chanchinbumite zawhna

chhangin, “Tuirial bial-a vote neilote tan ‘Silent Period’ ah awm phal loh tih hian campaign loh tur tih hi a tum ber a ni a, ani (Robert Romawia Royte) pawh kha social media aṭangin kan lo hmu a, duty ten an hmuh rualin Tuirial bial pawn lam Tlawng ralah a phei nghal a, vote thlak chhung zawng a lo let lo niin kan hria,” tiin ani chungchangah hian eng anga han tihtur nge tih hriat a har thu a sawi. DEO chuan Kolasib district chu National Highway paltlang a nih vangin kawngpui paltlanga politician langsar rawn kal an awm nual tih a sawi a, “Kawng laka an din lohna turin MPF ten hma an la a, chutih rualin rawn luh tum, duty-ten an lo dan te pawh an awm,” tih a sawi bawk.

Tun ṭum bye election-ah hian Tripura-a awm nghet tawh, helai biala vote nei hi Tuikuk 655 awmin a hranpaa special polling booth siam a ni lova, an awmna polling booth ah vote thlak turin ruahmanna siam a ni. Mahse vote thlak tura hemia rawn kal erawh an awm lo a. Inthlan hma aṭanga lo awm tawh sa Tuikuk 3 chuan Hortoki-II boothah hian vote an thlak thung a ni.

Tarlan tawh ṭhin angin Tuirial bial inthlanah hian candidate 4- K.Laldinthara (BJP), Chalrosanga Ralte (INC), K.Laldawngliana (MNF) leh Laltlanmawia (ZPM) te an awm a, vote tlate hi November 2, 2021 zing dar 8 aṭangin counting hall, Govt. Kolasib College ah chhiar ṭan a ni ang. Vote chhiarna turin dawhkan pasarih siam a ni a, round 4-a chhiar tur a ni.