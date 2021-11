Union MSME Minister hova Conclave-ah C&I Minister tel

Zirtawpni khan Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME), Govt. of India bultumin, North-East MSME Conclave, Hotel Taj Vivanta, Guwahati-ah hman a ni a, he hun hi Narayan Rane, Union Minister for MSME chuan hmanpui a, India hmarchhak State hrang hrang aṭangin Commerce & Industries Minister-te an tel a ni.

He Conclave-ah hian Union Minister chuan sawrkar laipuiin hmarchhak state-te a ngaih pawimawh thu a sawi a, India ram puma MSMEs awm zingah, 1% (za zela pakhat) ang chauh hmarchhakah a la awm thu leh India Act East Policy chak zawka kalpui turin hmarchhak state-te tihhmasawn a pawimawh a thu sawiin, hmarchhak state tihmasawn tur chuan hmarchhaka MSME-te’n hma an sawn a ngai a ni’ a ti.

Mizoram aṭangin Dr.R.Lalthangliana, Minister, Commerce & Industries Department chu he conclave-ah hian a tel a, thu sawina hun ṭha tak changin Minister hian Mizorama Industry-te dinhmun leh Covid-19 hripui vanga Industrial unit-ten harsatna an tawh hrang hrangte a sawi a, Mizoram chu hripuiin a nuai nat ber zinga mi a nih avangin, Industry tenau (Micro Enterprises)-te’n an tuar nasa em em a, anmahni chhanchhuahna tur Central sawrkar aṭanga ṭanpuina pek an nih loh chuan Industrial Unit tam tak chu hnathawk chhunzawm thei lova khar mai hmabak an ni, a ti a. Hetiang a nih avang hian Micro Enterprise te chhanchhuahna tur Concept Note an siam thu leh MSME Ministry-ah an thehluh tawh thu a sawi a, Union Minister chu Mizorama industrial unit-te khai chhuahna tura a bik taka ṭanpuina pe turin a ngen a ni.

Minister hian DoNER leh MSME ministry-ahte pawisa a tam thu sawiin, heti a nih rual hian Mizoram leh hmarchhak state-te natna damdawi tak hi min la chawh thiam lo a ni a ti a, kalphung khirhkhan lutuka an siam chu hmarchhak state-te tan bika thlahdul deuh a ngai a ni, a ti a. Central guidelines ang diak diaka kal chu hmarchhak state hrang hrangahte hian a remchang lova, chhan hrang hrang a awm avangin kan state-te ang tan chuan a bik deuha herrem a ngai a ni, a ti.

He conclave-ah hian MSME Ministry hnuaia Scheme awm hrang hrangte tarlan a ni a, heng scheme hrang hranga hmarchhak state-in harsatna a neihte sawilan a ni. Ministry scheme-te hi awlsam zawk leh rang zawka mipuiin an chhawr theih tura siamṭhat an duh thu leh PMEGP diltute’n Bank lama harsatna an neih ṭhin thu hmarchhak minister-te hian an sawichhuak a ni.

Minister hian Union Minister hi a hranpa a hmu lehin, MSME-a an proposal thehluh chungchang khun-khan takin a sawipui a ni.

Minister hi Esther Lalruatkimi, Commerce & Secretary, Commerce & Industries Department, Lalhmunsiama, Additional Director, Commerce & Industries Department leh Department Official dangte’n an ṭawiawm a ni.