United tan Mauricio Pochettino a inhawng

Paris St-Germain boss Mauricio Pochettino chu club-ah a hlim tluantling tawh lova, Manchester United a\anga sawmna dawng turin a inhawng mek.

Argentine hi Old Trafford club hian an duh hle niin sawi a ni a, amaherawhchu season laklawh laia PSG a\anga lak chhuah chu thil harsa tak a nih rin a ni.

United hian Pathiannia Ole Gunnar Solskjaer an bân hnu khan manager lailawk tur an zawng mek a, Pochettino hian PSG-ah hian head coach a nihna anga a thuneihna tura a ngaih \henkhatte sporting director Leonardo kuta a awm avangin PSG-ah hian a hlim lutuk lo niin sawi a ni.